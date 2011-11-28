版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 07:25 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金11月22日持仓报告(表)

路透11月28日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月22日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(457,070口)

194,066 33,096 25,222 170,098 362,511 389,386 420,829 67,684 36,241

较11月15日变动(减少13,420口)

-11,351 -13,107 -1,060 -496 -12,246 -12,907 -26,413 -513 12,993

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.5 7.2 5.5 37.2 79.3 85.2 92.1 14.8 7.9

各类交易商数量(总计为306家)

158 74 74 54 50 248 167 (完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐