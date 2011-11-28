〔CFTC报告〕COMEX期金11月22日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月28日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月22日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(457,070口)
194,066 33,096 25,222 170,098 362,511 389,386 420,829 67,684 36,241
较11月15日变动(减少13,420口)
-11,351 -13,107 -1,060 -496 -12,246 -12,907 -26,413 -513 12,993
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
42.5 7.2 5.5 37.2 79.3 85.2 92.1 14.8 7.9
各类交易商数量(总计为306家)
158 74 74 54 50 248 167 (完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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