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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 07:25 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货11月22日持仓报告(表)

路透11月28日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月22日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(137,106口)

40,583 27,729 9,241 78,203 85,416 128,027 122,386 9,079 14,720

较11月15日变动(减少6,153口)

-733 6,321 -1,216 -1,109 -10,852 -3,058 -5,747 -3,095 -406

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.6 20.2 6.7 57.0 62.3 93.4 89.3 6.6 10.7

各类交易商数量(总计为229家)

75 74 48 50 63 156 158(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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