〔CFTC报告〕ICE棉花期货11月22日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月28日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月22日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(137,106口)
40,583 27,729 9,241 78,203 85,416 128,027 122,386 9,079 14,720
较11月15日变动(减少6,153口)
-733 6,321 -1,216 -1,109 -10,852 -3,058 -5,747 -3,095 -406
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.6 20.2 6.7 57.0 62.3 93.4 89.3 6.6 10.7
各类交易商数量(总计为229家)
75 74 48 50 63 156 158(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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