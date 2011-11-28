〔纽约汇市〕欧元因寄望欧债解决方案而上涨,但将遭遇多重阻碍(更新版)

(新增文末报价)

* 欧盟财长和欧盟峰会举行前,欧元上涨

* IMF否认与意大利讨论提供援助贷款计划

* 投机者在最近一周增加美元多头头寸

* 投资人持谨慎态度,聚焦在公债标售

路透纽约11月28日电---欧元周一从七周低位反弹,因寄望解决欧洲主权债危机的努力将取得进展,但如果欧元区即将举行的关键会议为决策者采取果断行动的可能性蒙上阴霾,欧元升幅或证明是短暂的.

意大利和西班牙本周标售大量公债,欧元区财长周二开始举行会议会议,欧洲央行将在12月8日宣布政策决定,以及12月9日将举行欧盟峰会,这些事件将是推动欧元和风险货币走势的关键因素.

稍早有报导称国际货币基业组织(IMF)准备向意大利提供资金,但IMF否认了这一报导.消息最初激励投资人出脱欧元的空头头寸.但有关德国和法国计划促使相关机构加快制定收紧欧元区国家财政纪律新条款的消息令欧元动能基本得以维持.

官员称,德法两国正研究确保欧元区国家更深入和更快速地进行财政整合的激进方法.

德国财长朔伊布勒称,德国将建议,欧元区国家成立国家基金来收储在欧盟要求的相当于国民生产总值(GDP)60%的上限以上的的债务,作为重塑市场信心的努力的一部份.

"整体而已,看来在上周出现一些非常令人揪心的发展後,欧元区领导人愈发感觉到紧迫性,这可能令欧元维持升势一段时间."纽约富国汇市策略师Vassili Serebriakov表示.

"但依我们看,反弹仍大致上是修正性的,因我们相信欧元中期前景利多因素不多."

分析师表示,欧元要持续反弹,可能需要欧洲领导人,特别是欧洲央行采取更多果断政策措施.

欧元兑美元EUR=在纽约尾盘升0.5%,报1.3304美元,盘中一度逼近1.3400美元.稳定的抛盘拖累欧元/美元自10月27日高位下挫7%,至上周五的低点.

"过去一年,几番潮起潮落,都是眼泪收场,"纽约花旗集团旗下CitiFX的G10策略部门主管Steven Englander,"针对如何控制债务危机的讨论较一个月前更为积极,但即将发生的事情将决定是否这一次能笑到最後."

美国消费者在就业市场和楼市疲弱之际仍出手大方的迹象令风险意愿增强,业内团体周日表示,在感恩节周末,美国零售商录得创纪录销售.

但欧元摆脱不了负面因素.特别是财政整合计划看来焦点在AAA评等的欧元区主权国,意大利和西班牙大致未沾边.而且创建更广泛财政联盟所需的欧盟条约改变的任何推动都可能面临不同欧元区和欧盟国家的强劲反对.

这可能意味着欧洲央行对较疲弱欧元区债市的支持不会像投资人希望的那麽理所当然.

根据商品期货交易委员会(CFTC)周一发布的数据,汇市投机商在最新一周将美国多头押注增至五周最高.

在近期多宗公债标售令人失望後,本周意大利、法国和西班牙的债券标售都可能凸显许多欧元区国家面临的融资问题.

商品货币跑赢欧元,澳元兑美元AUD=D4升1.9%,报0.9884美元,新西兰元兑美元NZD=D4大涨逾2%,报0.7545美元.

美元兑日圆JPY=升0.3%,报77.98日圆,美元兑瑞郎CHF=跌0.9%,报0.9224瑞郎.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3308 1.3233 +0.57 -0.52 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.94 77.73 +0.27 -3.96 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 103.82 102.83 +0.96 -4.43 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9228 0.9306 -0.84 -1.15 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5501 1.5447 +0.35 -0.63 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0355 1.0487 -1.26 +3.89 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9892 0.9704 +1.94 -3.05 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2281 1.2321 -0.32 -1.66 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8588 0.8570 +0.21 +0.19 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7545 0.7387 +2.14 -3.16 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.9022 5.9291 -0.45 +1.38 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8565 7.8468 +0.12 +0.86 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9734 7.0049 -0.45 +3.93 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2850 9.2731 +0.13 +3.39 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/李军 ;审校 母红/利棣儿

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