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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 07:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月28日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 59.73 -3.42 -5.42 18039577

搜狐 (SOHU.O) 47.77 -0.33 -0.69 2067015

网易 (NTES.O) 42.95 +1.45 +3.49 934378

百度 (BIDU.O) 126.81 +6.90 +5.75 6408493

亚信科技 ASIA.O 8.01 +0.38 +4.98 504588

侨兴环球电话 XING.O 0.76 +0.07 +10.14 292810

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.55 +0.48 +3.98 2895136

联电 (UMC.N) 2.06 +0.05 +2.49 1340515

日月光 (ASX.N) 4.54 +0.20 +4.61 170813

矽品精密 (SPIL.O) 4.32 +0.06 +1.41 2755785

和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 +0.00 +0.00 64481

友达 (AUO.N) 4.58 +0.35 +8.27 724571

中华电信 (CHT.N) 32.98 +0.36 +1.10 42733

台湾国际航电 (GRMN.O) 35.16 +0.63 +1.82 710351

香港

中国移动 (CHL.N) 48.40 +0.94 +1.98 244875

中国联通 (CHU.N) 20.60 +0.58 +2.90 338086

中国电信 (CHA.N) 59.69 +0.46 +0.78 35423

中芯国际 (SMI.N) 2.52 +0.12 +5.00 97426

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.59 -0.02 -0.55 1117

(完)

--整理 吴云凌

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