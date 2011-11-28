《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 59.73 -3.42 -5.42 18039577
搜狐 (SOHU.O) 47.77 -0.33 -0.69 2067015
网易 (NTES.O) 42.95 +1.45 +3.49 934378
百度 (BIDU.O) 126.81 +6.90 +5.75 6408493
亚信科技 ASIA.O 8.01 +0.38 +4.98 504588
侨兴环球电话 XING.O 0.76 +0.07 +10.14 292810
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.55 +0.48 +3.98 2895136
联电 (UMC.N) 2.06 +0.05 +2.49 1340515
日月光 (ASX.N) 4.54 +0.20 +4.61 170813
矽品精密 (SPIL.O) 4.32 +0.06 +1.41 2755785
和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 +0.00 +0.00 64481
友达 (AUO.N) 4.58 +0.35 +8.27 724571
中华电信 (CHT.N) 32.98 +0.36 +1.10 42733
台湾国际航电 (GRMN.O) 35.16 +0.63 +1.82 710351
香港
中国移动 (CHL.N) 48.40 +0.94 +1.98 244875
中国联通 (CHU.N) 20.60 +0.58 +2.90 338086
中国电信 (CHA.N) 59.69 +0.46 +0.78 35423
中芯国际 (SMI.N) 2.52 +0.12 +5.00 97426
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.59 -0.02 -0.55 1117
(完)
--整理 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。