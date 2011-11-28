〔香港新股〕中国服饰今日启动上市路演,拟募集资金1.45亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地男士服装生产商中国服饰将于今日启动香港上市路演，拟募集资金1.45亿美元。该公司已为上市交易寻得三名基石投资者，认购总额1.1亿美元。
这三名基石投资者包括KKR（6,000万美元）、光大中国基金（2,500万美元）和红杉资本（2,500万美元）。
该公司是次发行约6.9亿股，其中新股70%，旧股30%。定价日在12月2日。中银国际、大和、工银国际、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排交易。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 曾祥进; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。