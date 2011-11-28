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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 07:56 BJT

〔香港新股〕中国服饰今日启动上市路演,拟募集资金1.45亿美元--IFR

路透11月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地男士服装生产商中国服饰将于今日启动香港上市路演，拟募集资金1.45亿美元。该公司已为上市交易寻得三名基石投资者，认购总额1.1亿美元。

这三名基石投资者包括KKR（6,000万美元）、光大中国基金（2,500万美元）和红杉资本（2,500万美元）。

该公司是次发行约6.9亿股，其中新股70%，旧股30%。定价日在12月2日。中银国际、大和、工银国际、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排交易。(完)

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--整理 曾祥进; 审校 林高丽

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