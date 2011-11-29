美国军方高官称美易受网络攻击

国际油市：油价持稳，因多空讯号纷陈而呈现区间波动
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月28日电---美军参谋长联席会议主席登普西（Martin Dempsey）周一称，美国容易遭受网络攻击。他呼吁采取更积极行动，加强美国的网络防卫能力。
这是美国军方高官对网络安全发表的最新看法。眼下美国国防部面临预算缩减的境况，而军方官员仍表示，网络安全应是需加大关注与投资的领域。
登普西在伦敦的一个论坛上称：“我们已经流失了大量的知识产权，我们每天都遭遇不断的（网络）攻击，需要政府采取措施应对。”
谷歌、纳斯达克证券交易所、洛克希德马丁（Lockheed Martin Corp）及易安信电脑系统（EMC Corp）的RSA安全业务部门等美国企业近期遭受网络攻击，使美国政府与军方官员重新意识到应对美国电脑网络安全的紧迫性。
美国情报机构11月初发布报告，将中国和俄罗斯列为最活跃、最经常进行网络攻击的国家，称他们通过网络间谍活动窃取美国贸易和科技机密。
不过数据被窃只是美国官员关切的问题之一。在2010年出现破坏了伊朗核设施的Stuxnet电脑病毒後，美国官员更强调遭受破坏性的网络攻击的可能性。
登普西称：“我们无法幸免于网络威胁的压力，我们需要对其进行追击。我们也正在这样做，但依我看还需更加努力。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。
路透巴黎2月7日 - 在意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周二刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。