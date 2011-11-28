〔美国企业〕FACEBOOK拟IPO融资100亿美元,已起草内部招股说明书--WSJ

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月28日电---据华尔街日报报导:
* FACEBOOK正商讨在年底前申请首次公开发行(IPO)
* FACEBOOK估值可能超过1,000亿美元
* FACEBOOK力争2012年4-6月进行IPO
* FACEBOOK寻求IPO融资100亿美元,已起草内部招股说明书
* FACEBOOK尚未决定负责IPO的适宜银行.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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