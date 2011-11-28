版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 07:34 BJT

〔美国企业〕FACEBOOK拟IPO融资100亿美元,已起草内部招股说明书--WSJ

路透11月28日电---据华尔街日报报导:

* FACEBOOK正商讨在年底前申请首次公开发行(IPO)

* FACEBOOK估值可能超过1,000亿美元

* FACEBOOK力争2012年4-6月进行IPO

* FACEBOOK寻求IPO融资100亿美元,已起草内部招股说明书

* FACEBOOK尚未决定负责IPO的适宜银行.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐