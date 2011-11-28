〔香港新股〕中国多金属开始路演,最多将募资12.7亿港元--IFR

路透香港11月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，位于云南省的中国多金属开始为其香港上市交易进行路演，最多将募资12.7亿港元（1.63亿美元）。

该公司是次发行5亿新股，占发行後总股本的25%，发行价格区间为每股2.22至2.54港元，相当于4.7至5.4倍的2012年发行後市盈率。基石投资者SAIF Partners已承诺认购3,000万美元等值股票。

募集资金中的60%将用于收购和开发其他有色金属和稀有金属资源，其馀用于建设三个矿源，以及用于一般营运资金。该公司将于12月8日确定发行价格。花旗(C.N)任独家全球协调人和独家保荐人，并与交银国际及Renaissance Capital一起担任联席主承销商。(完)

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