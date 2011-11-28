〔香港新股〕中国多金属开始路演,最多将募资12.7亿港元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，位于云南省的中国多金属开始为其香港上市交易进行路演，最多将募资12.7亿港元（1.63亿美元）。
该公司是次发行5亿新股，占发行後总股本的25%，发行价格区间为每股2.22至2.54港元，相当于4.7至5.4倍的2012年发行後市盈率。基石投资者SAIF Partners已承诺认购3,000万美元等值股票。
募集资金中的60%将用于收购和开发其他有色金属和稀有金属资源，其馀用于建设三个矿源，以及用于一般营运资金。该公司将于12月8日确定发行价格。花旗(C.N)任独家全球协调人和独家保荐人，并与交银国际及Renaissance Capital一起担任联席主承销商。(完)
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--整理 曾祥进; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。