〔中国经济〕预计今年GDP增速仍在9%以上,明年面临下行风险--商务部长

路透上海11月29日电---上海证券报周二引述中国商务部部长陈德铭表示,预计今年国内生产总值(GDP)增速将超过9%,但明年经济形势比较复杂,出口增速将放缓、投资和消费亦不容乐观,基本可以确定明年经济将面临下行风险.

他是在中国外商投资企业协会第五次会员代表大会上作出上述表述的.他说,伴随欧债危机的持续,国际形势已发生重大变化.目前全球经济复苏步伐缓慢,下行压力正在加大,预计在未来一段时间内,整体形势仍将十分严峻.

"总体来看,中国经济今年形势较好,并成功遏制了通货膨胀.但从明年面临的形势来看,比较确定的是经济的下行、低迷."他称.

另外,投资和消费形势也不容乐观.当前部分地区存在融资无序发展,一些在建项目面临资金断裂危机.同时由于企业生产或面临困境,尤其是一些中小企业、小微企业，这将会影响居民收入增长并抑制消费.

报导援引陈德铭指出,今明两年中国的贸易顺差可能会进一步缩小,贸易更趋于平衡.他敦促美国要扩大对中国的高科技出口,并允许中国增加对美投资，因为这不仅对美国经济复苏有利,也对世界及中国经济有利.

他并预计,中国通货膨胀高峰期已经过去,今年居民消费价格指数(CPI)预计能控制在5.5%左右.不过目前推动内地通胀的因素仍然很多,包括劳动力成本持续上升、全球整体流动性亦非常宽松等,并且明年农业生产的成本持续上升,要保持高产量增长难度也在增加.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小,7月CPI涨幅则创37个月峰值的6.5%.(完)