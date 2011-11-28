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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 07:47 BJT

〔东京汇市〕欧元升势暂时止步,观望欧盟会议与意大利公债标售

* 欧元脱离七周低点,但仍上涨乏力

* 市场瞩目欧盟会议与意大利公债标售

* 惠誉对美国评级发出警告暂时未引发市场反应

路透悉尼11月29日电---欧元和商品货币周二在亚洲交易时段似将整固先前海外市场的涨幅.之前投资者寄望欧洲当局本周将在解决债务危机方面取得进展,提振欧元与商品货币.

不过交易商称,投资者知道决策当局也很有可能令市场失望,因此只要没有实质性举措出台,欧元就很难继续走升.

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