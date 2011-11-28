〔东京汇市〕欧元升势暂时止步,观望欧盟会议与意大利公债标售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元脱离七周低点,但仍上涨乏力
* 市场瞩目欧盟会议与意大利公债标售
* 惠誉对美国评级发出警告暂时未引发市场反应
路透悉尼11月29日电---欧元和商品货币周二在亚洲交易时段似将整固先前海外市场的涨幅.之前投资者寄望欧洲当局本周将在解决债务危机方面取得进展,提振欧元与商品货币.
不过交易商称,投资者知道决策当局也很有可能令市场失望,因此只要没有实质性举措出台,欧元就很难继续走升.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。