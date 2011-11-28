《中国报摘》--中国证券报11月29日

* 头版头条:

--中国深圳证券交易所公布的完善创业板退市制度方案(徵求意见稿),新增"连续受到交易所公开谴责"和"股票成交价格连续低于面值"两个退市条件.同时取消"退市风险警示处理",将实施"退市整理期"制度,设立"退市整理板".

* 其他:

--在月度外汇占款近四年来首降之际,记者从多个部门证实,人民币合格境外投资者(RQFII)进入加速推进阶段,香港的人民币存款将有望获得投资A股市场的渠道.

--据悉,光大银行(601818.SS)日前再次向香港交易所递交申请,计划在今年年内完成H股上市工作.内部材料显示,光大银行此次计划发行40亿股H股,考虑15%超额配售总发行股数为46亿股,较此前发行规模缩减60%.

--中石油规划总院高级工程师罗艳托表示,预计碳税将于2013年在局部区域开始徵收,2015年推广至全国.1吨二氧化碳约徵收30-40元人民币,并将在未来逐步提高徵收标准.

--中国北车601299.SS称近期签订系列重大合同,合计金额约为44.71亿元,约占2010年度主营业务收入的7.19%.

--庞大集团(601258.SS)称,由于萨博汽车部分产品需使用美国通用汽车(General Motors)(GM.N)相关公司技术,公司和青年汽车希望在就此次收购交易签订正式股份购买协议之前,获得通用汽车同意,以确认其继续向萨博汽车提供汽车技术和支持.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进