〔美国债市〕MBS利差收窄,受欧盟化解欧债危机乐观情绪影响

IFR纽约11月28日电---美国抵押支持证券(MBS)市场周一高开,受欧盟(EU)可能借助购买债券计划解决欧债问题的消息影响,同时市场也愈发揣测可能推出的第三轮量化宽松将买进机构MBS.

MBS市场收市持坚,但略微散乱,因收益率(殖利率)曲线趋平,更多投资者返回市场买入票息3.5%和4%的较长期券种,因在收益率曲线趋平之际,UIC(票息较高,年期较短MBS)的前景趋于黯淡.

15年期(房利美MBS和Nuggets债券)总体上升几个跳动点,而互换仍略微走坚(五年期43.75,10年期19),日内波动率小幅升高,MBS是最受关注的品种(三月期/10年期为115.2,五年期/10年期报110.3).

票息为3.5%和4%的MBS较公债利差缩窄5-6个跳动点,其馀票息品种利差甚至总体走坚1个跳动点.15年期/30年期回吐早先涨幅,回跌2-3个点.短期互换(票息3%的15年期房利美MBS/票息3.5%的房利美MBS利差为+0-10/12)跌至+0-12/14,低票息互换(票息5%的15年期房利美MBS/票息5.5%的房利美MBS利差)报-1-04/-102.30年期OTR(吉利美/美国联邦住宅贷款抵押公司)守住日内涨幅,跟随吉利美/房利美走势.

周二即将公布的美国经济数据较多,包括9月标普/Case-Shiller房价指数,9月美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格,11月消费者信心指数,此外五位美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员将发表讲话,如美联储副主席叶伦和明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔等.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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