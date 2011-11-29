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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 08:32 BJT

〔表格〕澳洲2011/12年度预算及经济数据最新预估

路透坎培拉11月29日电---澳洲政府周二公布年中经济及财政展望报告(MYEFO),下修官方成长及税收预估,并公布新支出删减及税务变动以确保达成5月时的预算目标,在截至2013年6月30日的财年实现预算盈馀.

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