〔表格〕澳洲2011/12年度预算及经济数据最新预估

标题新闻：菲亚特克莱斯勒股价盘初震荡，此前法国调查人员将其部分车型排放超标问题移交检方
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路透坎培拉11月29日电---澳洲政府周二公布年中经济及财政展望报告(MYEFO),下修官方成长及税收预估,并公布新支出删减及税务变动以确保达成5月时的预算目标,在截至2013年6月30日的财年实现预算盈馀.
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。
(新增2017年1月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8