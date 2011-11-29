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公司新闻(中文) | 2011年 11月 29日 星期二 08:33 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月29日

汤森路透11月28日电---以下为标准普尔500企业中将于11月29日(二)公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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11/29 BMO Q3 蒂芙尼(Tiffany) (TIF) 0.61 17 0.46

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张若琪

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