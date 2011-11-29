《美国上市公司业绩公布日程表》--11月29日

企业结盟：本田与日立成立合资企业，生产电动汽车发动机

路透东京2月7日 - 本田汽车 和日立 的汽车部门周二宣布，他们将成立合资公司开发、生产和销售电动汽车使用的发动机。 双方在媒体会上说，除了日本之外，合资公司还将在美国和中国设立销售和制造部门。 合资公司将在7月成立，日立汽车系统将持有51%股份，本田汽车持有49%股份。(完) (编译 李春喜 审校 艾茂林)