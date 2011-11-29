《美国上市公司业绩公布日程表》--11月29日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
汤森路透11月28日电---以下为标准普尔500企业中将于11月29日(二)公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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11/29 BMO Q3 蒂芙尼(Tiffany) (TIF) 0.61 17 0.46
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张若琪
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
路透东京2月7日 - 本田汽车 和日立 的汽车部门周二宣布，他们将成立合资公司开发、生产和销售电动汽车使用的发动机。 双方在媒体会上说，除了日本之外，合资公司还将在美国和中国设立销售和制造部门。 合资公司将在7月成立，日立汽车系统将持有51%股份，本田汽车持有49%股份。(完) (编译 李春喜 审校 艾茂林)