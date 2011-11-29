〔中国建材〕建材业"十二五"工业增加值预计年均增速超10%--工信部

路透北京11月29日电---中国工业和信息化部最新发布的建材工业"十二五"(2011-2015年)发展规划显示,期间建材工业增加值预计年均增长10%以上,主要产品需求将呈现市场规模持续增长、发展速度渐趋平缓的态势.

工信部周一刊登在其网站的发展规划称,"十二五"期间,建材行业发展的内外部环境将发生变化,既有投资和消费结构调整带来的影响,也有经济发展方式转变提出的要求,建材工业发展将由"增量扩张"转向"提质增效",由高速增长转向平稳发展.

规划称,2015年预计水泥和平板玻璃产量分别为22亿吨和7.5亿重量箱,"十二五"分别年均增长3.3%和2.6%.

去年,规模以上建材工业企业完成销售收入2.7万亿元人民币,实现利润2,000亿元."十一五"(2006-2010年)年均分别增长29.5%和42%.建材行业中的水泥和平板玻璃"十一五"年均增速分别为11.9%和10.5%.

规划还指出,建材行业的生产集中度在此期间将进一步提高,1-2家企业进入世界500强.

此外,"十二五"将大力淘汰落後的水泥、平板玻璃产能,单位工业增加值能耗和二氧化碳排放降低18-20%,主要污染物排放总量减少8-10%,实现稳定达标排放.

稍早工信部已公布水泥工业"十二五"规划,提出大力推进行业兼并重组,力争到2015年,水泥业前10家企业生产集中度达到35%以上.[ID:nCN1244290] (完)

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