〔中国经济〕市场需求增量面临拐点,对国际大宗商品价格影响减小--新华

路透北京11月29日电---新华社周一报导援引分析人士称,中国对于大宗商品需求的增量,目前可能正处于"重大拐点"附近,而随着中国市场逐步推进结构转型,"中国因素"对于大宗商品价格提振可能进入尾声.

报导认为,与前几年市场热炒"中国因素"推升价格不同,2011年大宗商品的起伏几乎主要由地缘政治推动的原油价格以及债务危机主导,当前"中国因素"对大宗商品的提振可能已进入尾声,包括金属、农产品等商品的需求增速面临"拐点".

报导引述中粮粮油副总经理费忠海称,过去的时间里中国对于基础商品的需求都保持高速增长,未来增量、增速将进入到下降通道,或许在高峰期後,中国对大宗商品的需求总量也会进入下降的通道.

中粮粮油数据显示,以进口依存度达到70%的油脂产品为例,国内食用油人均消费已逐步接近世界平均水平,相对于前几年的高速增长,未来几年增长的结构性变化特征将更为明显.

中商流通生产力促进中心专家陈克新亦称,面对内部转型和外部债务危机冲击,中国对大宗商品消费的结构明显调整,一方面内部需求增长明显高于出口需求,另一方面大宗商品的需求更多转向内陆省份,尤其是欠发达地区.

此外,研究人士表示,与金融危机後市场受流动性充裕以及政策刺激的环境不同,今年来经济增长相对前两年出现放缓和回落,政策刺激的空间也进一步压缩,大多数新兴经济体刺激政策陆续"退出",都对大宗商品价格形成了牵制.

数据显示,截至11月24日收盘,CRB指数已较去年底回调了8.73%,国内期货市场跟踪主要上市商品价格平均表现的商品指数回落幅度则超过16%,综合指数重新回到去年9月份的水平.(完)