《中国报摘》--其他报纸重要消息11月29日(I)

**上海证券报**

--最近一段时间,中国部分城市房价开始出现明显松动,房价下行拐点基本明确.作为此轮房地产调控政策中效果最显着的一剂猛药,部分城市的限购政策将在今年年底到期.业内人士预计,目前房地产调控并不具备放松条件,明年多数城市仍会继续执行限购政策.

--从工信部召开的全国黄金行业管理座谈会上获悉,工信部正在制定黄金行业准入标准,日处理能力50吨以下采选项目将被勒令退出市场.

--宝钢、中铁建将以"中方联合体"的形式,参与中国铝业与力拓(RIO.AX)合资的非洲几内亚西芒杜大铁矿项目开发.中国铝业公司新闻发言人袁力表示,"中方联合体"主要参与的是围绕铁矿开采的港口、铁路等基础设施建设,不会稀释中铝在该铁矿项目中的股权.

--新华保险周一晚间公布A股首次公开发行(IPO)初步询价结果,发行价区间最终落于23元-28元人民币/股,低于此前30元左右的市场预期.

**人民日报**

--中国国务院副总理王岐山周一称,"十二五"期间,中国利用外资将从引进资金为主,转向更加注重引进先进技术、管理经验、适用人才和国际品牌,推动转变经济发展方式和调整经济结构.

--目前,中国已有25个省(区、市)基本完成明晰产权、承包到户改革任务.全国已确权集体林地25.24亿亩,占集体林地总面积的92.23%.

**第一财经日报**

--据悉,广东佛山市南海农信社获批改制农商行,预计年内挂牌.

--易居中国EJ.N与21世纪中国不动产及其创始人签署协议.21世纪中国不动产拟以每股0.0267美元向易居中国及21世纪创始人发行约9.6亿股A类普通股.增发新股约占增发後全部股份的57.8%,交易对价约2,500万美元.增发完成後,易居中国将成为21世纪中国不动产第一大股东,持股37.3%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/赵红梅; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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