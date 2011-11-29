〔中国证券〕创业板退市制度公开徵求意见,退市条件增加等加快退市速度

路透上海11月29日电---为推动股市规范、健康、稳定发展,中国深圳证券交易所就完善创业板退市制度公开向社会徵求意见.新规增加了多次受交易所谴责等退市条件,并缩短净资产为负等部分退市条件的退市时间,加快退市速度.

此外,为避免创业板公司暂停上市以後通过各种调节财务指标的方式规避退市,新规将完善创业板公司恢复上市的审核标准,对暂停上市公司恢复上市的财务标准,以扣除非经常性损益前後的净利润孰低作为盈利判断标准.同时不支持通过"借壳"恢复上市.

此次徵求意见稿新增的退市条件为,创业板公司在最近36个月内累计受到交易所公开谴责三次的,或是股票出现连续20个交易日每日收盘价均低于每股面值的,其股票将终止上市.

新规称,一旦经审计的年度财务会计报告显示公司净资产为负,其股票暂停上市;连续两年净资产为负,则其股票终止上市.这较此前连续两年净资产为负暂停上市,连续两年半净资产为负则终止上市的退市时间大幅缩短.

对于连续120个交易日累计股票成交量低于100万股的创业板公司,新规将直接终止其上市.此前规定则是先进行退市风险警示处理,在第二次出现上述情况後方才予以终止上市的处理.

新规取消了"退市风险警示处理"方式提示上市公司的退市风险,取而代之以"退市整理期"制度,即在交易所做出公司股票终止上市决定後,公司股票终止上市前,给予30个交易日的"退市整理期",在此期间其股票移入"退市整理板"进行另板交易.

而在创业板公司终止上市以後拟统一平移至代办股份转让系统挂牌,给投资者提供一个可以进行股份转让的渠道和平台.

深交所表示,现行退市制度下退市程序比较复杂,退市周期较长,存在上市公司通过各种手段调节利润以规避退市的现象,导致上市公司"停而不退",并由此引发了"壳资源"的炒作,以及相关的内幕交易和市场操纵行为,在一定程度上影响了市场的正常秩序和理性投资理念.

根据现行《创业板股票上市规则》,目前创业板主要退市条件包括:连续亏损,追溯调整导致连续亏损,净资产为负,审计报告为否定意见或拒绝表示意见,未改正财务会计报告中的重大差错或虚假记载,未在法定期限内披露年度报告或中期报告,公司解散,法院宣告公司破产,连续120个交易日累计股票成交量低于100万股,连续20个交易日股权分布或股东人数不符合上市条件,公司股本总额发生变化不再具备上市条件.

业内人士指出,在创业板推出两周年不久後,创业板退市制度即将推出,此举料可震慑垃圾股的过度投机与炒作,也可杜绝垃圾股重组的炒"壳"游戏.(完)