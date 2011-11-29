〔法国评等〕标普近日可能调降法国评级展望为负面--报导(更新版)

(本文由路透中文网编译提供)

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路透11月29日电---法国《论坛报》周一引述数名消息人士的话称，评级机构标准普尔可能在未来10天内，将法国AAA评级展望调降为“负面”，若果真如此，则预示未来可能被调降评级。

该报网站称，标普原计划上周五宣布此项决定，但後来推迟，原因不明。

法国AAA评级展望目前为“稳定”，但近月有传言称，将有一家或更多评级机构调低法国展望。

标普驻墨尔本发言人拒绝就此报导置评。（完）