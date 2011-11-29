〔标题新闻〕标普或在未来10日内将法国AAA评级展望从稳定调降至负面--报纸援引消息人士

路透基点：Bracell正自行安排一笔5亿美元贷款--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
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路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -0.5 -0.220% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.095% -0.5 0.100% 20年期公债 0.715% +0.0 0.715% 30年期公债 0.900% +0.0 0.900% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.66 +0.11 149.55 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，鄂州东湖高新投资有限公司称已自两家银行获得9亿元人民币(1.31亿美元)九年期定期贷款，为旗下一房地产项目融资。