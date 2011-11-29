〔OECD报告〕下调英国2012年GDP成长预估,称该国应扩大量化宽松规模

路透伦敦11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,英国经济明年年初将滑入温和衰退,下调对英国2012年的成长预估,并呼吁英国央行扩大资产购买规模.

OECD称,如果情势恶化,英国政府可能必须暂时放松其严厉的撙节举措.

OECD预计,英国2011年第四季产出将下降0.1%,2012年第一季将下滑0.6%,随後在2012年馀下时间回升.

经济学家将经济连续两个季度收缩定义为衰退.

OECD预计,英国2012年经济将成长0.5%,低于5月预估的成长1.8%.本月稍早,路透访查的42名分析师平均预期为,英国2012年经济成长1%.

OECD在一份报告中说,削减公共支出、家庭消费下降以及出口乏力均削弱了英国经济,急需采取更多支持举措来助其摆脱困境.

OECD并称,英国央行自2009年3月以来将利率维持在纪录低位0.5%的决定,以及通过购买英国公债向经济注入2,750亿英镑的举措提供了助益,但应该进一步采取这种措施.除非英国央行在2012年初将资产购买规模提高至4,000亿英镑,否则英国经济成长将比预估还要疲弱.

OECD称,英国应坚持实行财政计划,因为这提高其信誉,且有助于英国政府公债收益率(殖利率)维持在低位.但如果经济恶化程度超过预期,英国政府应考虑采取短期财政举措来提振产出.

OECD预计,英国失业率在2013年之前将升至9.1%,这会使社会问题加剧,并令更多人无家可归.(完)