〔OECD报告〕德国经济似已步入温和衰退,因世界贸易趋弱且信心下滑

路透柏林11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,德国以出口推动的经济似乎在2011年的最後几个月已步入温和衰退,受世界贸易趋弱和欧债危机导致的市场信心快速下降冲击.

OECD预计,德国经济今年将增长3.0%,明年将温和增长0.6%,因出口下降,且国内企业对投资变得更加犹豫.OECD预计,2013年经济增长1.9%.

"经济正面临一个疲弱阶段,由于全球信心下滑,且世界贸易成长减速;而这对德国造成的冲击通常要比其他国家更大,会导致出口和投资减弱,"OECD在半年度前景展望报告中称.

上述预期比德国总理梅克尔政府的观点更悲观.该国政府上月将明年的经济增长率预估从之前的1.8%削减至1%,因出口预期受挫.

"虽然实质国内生产总值(GDP)第二季重返危机之前的水平,但经济在第四季似已步入温和衰退,"OECD称,"经济受到世界贸易明显恶化,以及欧债危机相关的市场信心快速下降的打击."

OECD预计,经济活动明年将逐步恢复,因不确定性将下降,贸易会回升.

"复苏...可能强于其他欧元区国家,因德国无需降低家庭或企业部门的负债比例."

主要风险是全球贸易进一步放缓,以及欧债危机导致德国银行业财务状况严重恶化,因其可能导致信贷可获得性持续出现问题,特别是在国内支出方面.

OECD表示,若能成功化解危机并改善金融市场监管,则有望推动更持久且更强劲的经济增长,但整体风险明显偏向下档.

OECD称,若经济状况大幅恶化,柏林则应采取临时措施刺激需求.其也建议柏林放宽对服务业的监管,并审视税收制度.(完)