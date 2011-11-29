《新兴市场重要经济事件预告》--11月29日-12月6日

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11月29日(二)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
首尔--韩国央行公布10月货币政策会议记录.
布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议.
布达佩斯--匈牙利国会表决2012年预算案关键数据.
布拉格--捷克央行预计将发布银行业压力测试结果更新.
巴西利亚--巴西央行利率会议(至11月30日).
墨西哥城--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问墨西哥(至11月30日).
旧金山--世界银行首席经济学家林毅夫在旧金山联邦储备银行半年一度的亚洲经济政策会议上,发表题为"中国和全球经济"的讲话(2030).
11月30日(三)
布鲁塞尔--欧盟经济和财政事务理事会会议.
布鲁塞尔--克罗地亚央行副行长Boris Vujcic出席一高层欧洲政策峰会.
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
阿塞拜疆巴库--独联体国家(CIS,独立国家国协)举行第四届巴库国际银行业大会,主题是"独联体金融市场:在全球不稳定背景下实现稳定发展的途径."(至12月3日)
布琼布拉--东非共同体国家首脑会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至12月1日).
地拉那--阿尔巴尼亚央行举行货币政策会议.
苏瓦--斐济央行举行理事会会议.
巴西利亚--巴西央行利率会议(最後一日).
圣地亚哥--智利央行公布11月利率决策会议的会议记录(1130).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行讨论会,主题为"中亚-高加索最新经济前景以及更广泛贸易关系的角色".(2230)
12月1日(四)
圣保罗--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问巴西.
首尔--韩国国会料将通过2012年预算案.
马尼拉--菲律宾央行货币政策委员会会议.
内罗毕--肯亚央行举行货币政策会议.
12月2日(五)
墨西哥城--墨西哥央行举行货币政策会议.
12月5日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表2011年地区展望报告:建构更具韧性,经济更强劲的地区.
尼科西亚--塞浦路斯央行总裁暨欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯向该国议员发表塞浦路斯经济的最新预估(0700).
12月6日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至12月7日).
布达佩斯--匈牙利央行举行不涉及利率决定的会议.
埃里温--亚美尼亚央行举行议息会议.
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰