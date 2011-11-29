〔OECD报告〕澳洲和新西兰明年经济前景仍然乐观,但困难因素增加

路透悉尼/惠灵顿11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,受矿业繁荣推动,澳洲2012年经济增长应当加快,但如果全球经济进一步恶化打击家庭信心,该国可能需要新的经济刺激政策.

OECD在其半年度经济前景报告中还预计,新西兰经济未来两年料将提速,震後重建将提供持续支持.

OECD称,在本月稍早降息之後,澳洲"更为中性的货币政策立场"看起来合适,并有助于抵消困扰全球经济的下行风险.

根据OECD的最新数据,2012年澳洲国内生产总值(GDP)增长应当从今年的1.8%升至4.0%.今年的自然灾害令澳洲经济增长严重放缓.

但2012年的预测增长率不及OECD之前预估的4.5%那麽乐观.

若排除澳洲2012年中期将推行碳排放税的暂时性推动作用,OECD预计该国通胀率将稳定在2.5%左右.

**新西兰**

OECD还下调了新西兰经济的增长预测,但表示该国经济前景仍然"相对强健",利率料将在明年上半年开始上调.

目前的经济活动受到商品价格坚挺和低利率的支撑,但OECD警告,除了全球经济前景不确定之外,新西兰还有可能面临异常高的风险.

OECD把新西兰2012年的经济增长预估从5月时的4.1%下调至2.5%,并预测2013年的经济增长率在3%.(完)