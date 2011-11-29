〔中国债市〕六个月国库现金定存利率持稳,财政存款投放难解月末之需(更新版)

(新增分析师评论)

* 六个月国库现金定存中标利率6.00%,持平于上期

* 巨额财政存款将陆续投放,助资金面回复宽松

* 但此次招标适逢月末,为完成存款指标机构投标热情不减

路透上海11月29日电---中国财政部周二招标的六个月期国库现金定存中标利率持平于上期.年底的大规模财政存款正在陆续投放市场,令资金面大为缓解,然该期定存招标恰逢月底,部分机构为追赶月末存款数投标意愿不减.

业内人士稍早透露,财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率6.00%,持平于上期,但较前次10月末招标的6.83%大幅回落.

上海一银行交易员表示,"我本以为(利率)会比上次低一点,大概是远水解不了近渴吧,我们(月末存款规模)就没有达标."

她指出,尽管近日资金面出现松动的迹象,回购利率下行,且市场传闻12月份将投放市场的财政存款之巨将达万亿元,但这对于近在咫尺的月底存款指标的完成并无裨益,部分缺存款的机构还是有较大的动力参与此次招投标.

华东一银行交易员对此深有同感.他称,"我们行最近就还是一直在走款."

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

本次国库现金定存招标为今年第11期,计划存款量600亿元人民币,起息日为11月29日,到期日为2012年5月29日.

今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 1月25日 7月26日 5.90%

二期 300 六个月 3月15日 9月13日 6.23%

三期 300 九个月 4月21日 2012年1月19日 5.70%

四期 400 六个月 5月24日 11月22日 5.50%

五期 500 九个月 6月21日 2012年3月20日 5.90%

六期 300 三个月 7月19日 10月18日 6.03%

七期 300 六个月 8月23日 2012年2月21日 6.50%

八期 300 三个月 9月20日 12月20日 6.15%

九期 600 六个月 10月25日 2012年4月24日 6.83%

10期 600 六个月 11月10日 2012年5月10日 6.00%

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3,900

财政部和央行2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)