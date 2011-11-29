〔中国经济〕广东地方政府负债逾7,500亿元,债务风险总体可控--报载

路透北京11月29日电---中国本地媒体周二报导,截至2010年底,广东全省地方政府性债务馀额为7,502.96亿元人民币,债务风险总体可控,但过半市县债务是靠土地出让收入来"偿债",对土地出让收入依赖较大.

南方都市报援引广东省审计厅的一份关于广东省地方政府性债务审计结果的报告称,截至2010年底,广东省、市、县三级地方政府负有偿还责任的债务率(即政府负有偿还责任的债务年末馀额与本级综合财力的比率)为55.73%,加上地方政府负有担保责任的或有债务後债务率为64.22%,低于多数国家确定的100%的控制标准.

"七市本级和五县(市、区)政府债务率高于100%."广东省审计厅厅长蓝佛安表示,"截至2010年底,有20个市级政府和57个县级政府合计1,802.12亿元的债务馀额,承诺用土地出让收入作为偿债来源,对土地出让收入依赖较大等."

另外,作为投入最大头的交通运输,偿债能力却不足.2010年,部分市县交通运输部门为偿还到期的政府担保债务和其他相关债务,借新还旧21.51亿元、财政部门拨款2.5亿元,表明部分地方政府担保债务和其他相关债务已转化为政府直接偿还的债务.

此外,部分普通高校和地方医院通过举借新债偿还债务.截至去年底,全省有负债的高校和医院中,有五所地方所属普通高校和23家地方医院收不抵支,存在债务偿还资金缺口.

在审计中还发现部分政府性债务收支未纳入预算管理,债务管理制度不健全;部分地方政府融资平台公司管理不规范;部分债务资金未及时安排使用等问题.

中国国家审计署此前披露,地方政府性债务馀额2010年底达到10.7万亿元.相较政府可支配的公共资源,上述债务偿还风险尚不足惧.部分地区的债务偿还对土地出让收入的依赖较大.[ID:nCN1123804]

为缓解地方政府的资金压力,中国财政部已批准在上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点,即在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行地方债.(完)