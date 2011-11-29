〔中国公开市场〕一年央票收益率续持稳,本周再现被动净回笼(更新版)

(新增央行公告内容和交易员评论)

* 一年央票中标收益率连续第二周持平于3.4875%

* 一二级接轨,一年央票发行定位暂归稳势

* 到期资金骤减,本周再现被动净回笼

路透上海11月29日电---中国央行公开市场一年期央票中标收益率连续第二周持平,央票一二级利率水平已基本接轨,加之二级市场进入盘整期,一年央票发行定位亦暂归稳势.

而本周公开市场已提前实现净回笼,交易员认为,央行的操作力度并无加大迹象,只是因为到期资金骤减,令本周再现被动净回笼.

"(一年央票)现在基本都是大行在拿,一二级又没什麽利差,不变是正常的,"北京一银行交易员称.

央行公告显示,稍早公开市场招标发行的150亿元人民币一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第二周持平于3.4875%;同时进行的100亿元28天期正回购操作,中标利率续稳在2.80%.而本周公开市场到期量总共仅有20亿元.

上海一银行交易员指出,此前一年央票的二级收益率曾明显低于一级市场,并引爆了市场需求,如何在发行量和收益率定位上平衡,一度令央行头疼,而目前供需矛盾趋缓的局面也是央行所希望看到的.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率为3.4908%.

央行上周二发行的150亿元一年期央票,中标收益率持平于前周的3.4875%,结束此前连续两周跌势;同时还进行了150亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

因中国通胀见顶,为保经济稳健增长,政府高层已提出要更加注重政策的灵活性,适时适度进行政策预调和微调.而就在近几周,公开市场已频现货币政策微调信号,先是10月末三年期央票收益率15个月来首次下降,及之後暂停发行,再到一年期央票收益率接连两周破局下行.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周净投放220亿元,前周则为小幅净回笼20亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 150

(周四) 待定

正回购 (周二) 100

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 --

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