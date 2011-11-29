〔OECD报告〕法国需要更严厉的撙节措施,经济成长目标或无法实现

路透基点：Bracell正自行安排一笔5亿美元贷款--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
路透巴黎11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)表示,法国明年为完成减赤目标,需要实行更严格的紧缩措施,因可能的衰退会拖累法国经济成长严重低于政府目标,从而令其在不威胁三A信贷评级的情况下,没有推行刺激措施的空间.
该组织表示,明年法国经济增速料将降至0.3%,不及法国政府预算预估的成长1.0%,因信心恶化冲击投资和消费者支出.
OECD表示,为在明年将赤字与国内生产总值(GDP)之比从今年的5.7%降至4.5%,法国政府将需要采取额外的紧缩措施,规模约相当于GDP的0.4%--约80亿欧元.(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
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