〔OECD报告〕法国需要更严厉的撙节措施,经济成长目标或无法实现

路透巴黎11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)表示,法国明年为完成减赤目标,需要实行更严格的紧缩措施,因可能的衰退会拖累法国经济成长严重低于政府目标,从而令其在不威胁三A信贷评级的情况下,没有推行刺激措施的空间.