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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 10:44 BJT

《外汇动态》美元/马币遭遇补跌行情,支撑位料在3.1710附近

0210GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY跌幅超过美元/日圆以外其他亚洲货币,受补跌行情拖累,但银行间市场投机客在3.1800附近空头回补,料令其日内在3.1710水平寻获支撑.美元/马币在日线技术图表的通道底部落在该水准.

美元/马币在11月16-18日之间触及的高位在约3.1680-3.1700,这些成为其突破後的稳固支撑位.

美元/马币较周五收盘价挫跌0.6%,报3.1800.

马来西亚金融市场周一因假日休市.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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