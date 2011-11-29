《外汇动态》美元/马币遭遇补跌行情,支撑位料在3.1710附近

0210GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY跌幅超过美元/日圆以外其他亚洲货币,受补跌行情拖累,但银行间市场投机客在3.1800附近空头回补,料令其日内在3.1710水平寻获支撑.美元/马币在日线技术图表的通道底部落在该水准.
美元/马币在11月16-18日之间触及的高位在约3.1680-3.1700,这些成为其突破後的稳固支撑位.
美元/马币较周五收盘价挫跌0.6%,报3.1800.
马来西亚金融市场周一因假日休市.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=