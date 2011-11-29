〔欧洲评等〕穆迪称可能调降欧盟15个成员国中87家银行的次级债评级

路透11月29日电---评级机构穆迪周二表示,可能调降欧盟15个成员国中87家银行的次级债(subordinated)评级,因其担心各国政府在非常时期可能极其缺乏资金,难以为风险较高银行债务持有人纾困.

穆迪称,评级受到检视的银行大多在西班牙、意大利、奥地利和法国.

其补充道,这些银行的次级债评级可能平均被下调两个级距,初级次级债(junior subordinated)和三级债(Tier 3)被下调一个级距.

"穆迪认为,因预期中的政策变化和财政限制,欧洲对次级债的系统性支持变得更加不可预测,"该机构在一份报告中称.

受评级检视影响的国家为:奥地利(九家银行)、比利时(三家)、塞浦路斯(两家)、芬兰(三家)、法国(七家)、意大利(17家)、卢森堡(三家)、荷兰(六家)、挪威(五家)、波兰(一家)、葡萄牙(两家)、斯洛文尼亚(两家)、西班牙(21家)、瑞典(四家)以及瑞士(两家).

穆迪亦警告称,次级债评级的风险可能延伸至欧盟之外.(完)