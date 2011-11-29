〔中美贸易〕中国行业商会强烈反对美国对华太阳能电池(板)"双反"调查

路透北京11月29日电---中国机电进出口商会周二表示,强烈反对美国对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴("双反")调查,但称无意在中国发起针对美国光伏产业的贸易战.

机电商会称,中国光伏企业在美国获得商业成功,其根本原因是在市场竞争中取得的优势,而非低价倾销或政府补贴.

中国商务部上周宣布将对美国可再生能源产业的扶持政策及补贴措施进行贸易壁垒立案调查,称美国违反了世贸组织规则,对中国可再生能源产业发展造成了阻碍和限制,已构成贸易壁垒.

本月初,美国商务部正式对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴调查,这是美方首次针对中国清洁能源产品发起"双反"调查.这将可能导致美国对进口自中国的太阳能电池板施加高税,以帮助困境中的美国生产商.

中国商务部部长陈德铭周一也曾表示,如果其它国家对中国出口企业采取贸易保护主义措施,中国或会回击.[ID:nCN1245482](完)