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债券 | 2011年 11月 29日 星期二 10:51 BJT

〔OECD报告〕意大利经济2012年料将萎缩,必须更加努力削减赤字

路透罗马11月28日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一在最新公布的经济展望报告中表示,意大利的新政府必须增强削减赤字的努力,因意大利经济似乎将陷入衰退,明年萎缩幅度可能高达0.5%.

"2011年底意大利经济可能出现负增长,而且2012年料仍将疲弱,"OECD报告指出,"这个展望远低于2012年预算中的预估,将需要采取更多举措...以令财政调整方案按计划进行."

OECD预计意大利国内生产总值(GDP)2011年成长0.7%,2012年萎缩0.5%.意大利官方预估为2011年成长0.7%,2012年成长0.6%.(完)

--编译 杜明霞;审校 蔡美珍

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