《中国报摘》--其他报纸重要消息11月29日(II)

**证券时报**

--中国华电集团下属的华电能源(600726.SS)拟将所持华泰保险集团全部6,000万股(占总股本2.17%)进行出让,在上海联合产权交易所公开挂牌显示,股权转让挂牌底价为2.97亿元人民币.

--发改委数据显示,10月份石化产业完成固定资产投资1,143亿元,同比增长31%,与9月份基本持平;1-10月份,石化产业完成投资9,243亿元,同比增长24.5%,比同期全社会固定资产投资增幅低0.4个百分点.

**经济参考报**

--近两三年来,中国奢侈品网购兴起并迅速发展,呈现"野蛮生长"态势.但专家认为,在奢侈品电商成熟度还不高的状态下,大量风投进入,使得电商在跑马圈地时忽略市场的长期有序培育,故国内奢侈品电商务已处于过度火爆状态,泡沫隐现.

**新京报**

--记者从联通(0762.HK)北京获悉,计划年底前对所有的联通宽带用户进行免费的带宽升级,光纤入户的小区带宽将达到10M,铜缆宽带用户的网速也会相应提高.但具体的实施时间和细节尚未确定.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/尹嫄婷; 审校 曾祥进

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