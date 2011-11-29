更正:《独家新闻》奥林巴斯会计丑闻核心人物涉及另一起争议交易

(更正:内文第一段提及之银行人士的中文姓名应为"中川昭夫",非"中川明尾")

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Nathan Layne/Emi Emoto/王经杰 编译 张家伟

路透东京/香港11月28日电---路透获得的文件显示，奥林巴斯与卷入其会计丑闻核心的日本银行人士中川昭夫存在新的关联。外界现在聚焦于他在奥林巴斯一系列争议交易中所扮演的角色。

中川曾供职一家神秘的美国高端金融公司，在2008年奥林巴斯(7733.T)收购英国医疗设备制造商Gyrus的交易中，该金融公司从奥林巴斯赚取6.87亿美元巨额咨询费用。

该笔费用占收购交易总额20亿美元的约三分之一，同时是史上最高咨询服务费金额。日本警方及其他机构正调查该笔费用，试图彻底弄清奥林巴斯会计骗局。

但据路透对奥林巴斯公司文件的审查，以及在东京、香港和美国对中川以前同事的采访，中川与奥林巴斯另一争议收购的标的公司ITX Corp也有关联。

ITX是一家手机零售商，以前曾是科技企业孵化器，2000-2011年间在多宗交易中被奥林巴斯以约600亿日元(7.72亿美元)收购。该项收购备受争议，因为ITX的业务偏离奥林巴斯的核心业务--相机和医疗设备行业，奥林巴斯2009年账面价值也被大幅减低。

奥林巴斯已承认收购Gyrus的巨额服务费是用于掩盖一些投资损失，这些损失已隐瞒投资者长达20年之久。奥林巴斯前任社长Michael Woodford上周于日本与调查人员会面，据他称，收购ITX的交易也正接受调查。Woodford因质疑奥林巴斯一系列奇怪的交易，在10月遭到罢黜。

日本公司治理论坛(Japan Corporate Governance Forum)秘书长大楠泰司称：「眼下外界日益怀疑卷入一系列交易的中川及其他一些人。但这并不代表我们可以肯定的说，中川与ITX的任何关联是违法的。」

路透记者于周日在香港一座豪华公寓大楼前遇见中川，此前他的行踪一直不为外界所知。在被记者问及他关于奥林巴斯会计丑闻的评论时，他大表愤怒。

公司文件显示，中川与香港券商Sky Ward Asia Limited也有关联。Sky Ward与奥林巴斯同为ITX持股人，不过没有证据表明中川及Sky Ward涉及任何违法行为。(完)