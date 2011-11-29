〔基金观点〕Ebullio押注欧债危机明年底有望结束,大宗商品将上扬

路透伦敦11月28日电---Ebullio资本管理公司周一称,欧债危机将加剧,但明年底有望结束,因欧洲央行支持银行业和主权债,届时大宗商品会出现涨势,价格将涨至纪录高位,甚至刷新纪录.

Ebullio合伙人Lars Steffensen称,这些商品中黄金XAU=表现将拔得头筹,明年金价有望触及纪录高位每盎司2,000美元,未来几年内甚至有可能翻倍至4,000美元,因欧洲央行大印钞票,令纸币相对于安全资产来说出现贬值.

第二是押注易受宏观经济和地缘政治因素影响的原油CLc1LC0c1,未来两至三年油价可能接近每桶约140美元的纪录高位,如果西方国家采取行动制裁拥有核武的伊朗,油价也许会涨至200美元,甚至更高.

最後是铜CMCU3,铜价最早在明年上半年有可能触及每吨9,000美元,两年内可能涨至10,400-10,500美元的纪录水准.

"德国在努力推动各国进行改革,但改革无法在一夜之间完成,但也不能等改革慢慢展开,这不现实,因为经济会崩溃,银行体系也将崩溃,"Steffensen说.

"届时德国也没有地方可以出口,所以他们的经济也将崩溃.这就像一家超级市场在你购物时说,对不起我们不接受信用卡支付,但也不接受现金支付,所以请离开.使经济重现通货膨胀是解决这个问题的唯一出路."

鉴于通货再膨胀目前似乎无法实现,Ebullio现在维持未来两至四个月的基本金属和贵金属空仓不变,但原油仓位不是这样.

Ebullio认为,铜价短期料跌向6,200-6,500美元,不过铜和锡是其首选投资的基本金属,因为中国在考虑将美元外汇储备转换成铜等有形资产.

对于金价,Ebullio预计短期内将跌向每盎司1,400美元,其目前在做空黄金,做多铂金,因认为黄金价格应当比铂金价格低出150美元,而不是像现在一样高出.

该公司对油价看空的程度最轻,尽管也持保留的态度;其预期油价可能下跌至每桶近80美元,但该公司只会在盘中极短线做空,空单也不会留仓过周末.(完)