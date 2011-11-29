《外汇动态》投机客卖盘压低美元/菲律宾披索,下看43.55--交易员

0244GMT--美元兑菲律宾披索PHP=PDSP走低,因银行间投机客抛售,寄望欧洲政界终将就解决债务危机取得一些进展.
美元兑披索下跌0.2%至43.68披索.
一位驻马尼拉的交易员称,该货币对可能会跌至43.55的11月24日低位.其还补充道,该水准为倒转的头肩底形态颈线.但他也对新闻热点所带来的风险持谨慎态度,称欧元区情势尚未实质性发展.
"当前随着风险资产全线上扬,人们正寻机逢高抛售.但众所周知,市场走势反转仅需一个坏消息而已."
和他观点相同的一些投机客回补空仓,特别是菲律宾金融市场周三将逢假期休市.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
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