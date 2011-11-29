〔美国个股〕易居入股21世纪中国不动产,以37.3%的持股成为最大股东

路透北京11月29日电---中国房地产流通服务商--易居控股有限公司EJ.N周二宣布,将入股IFM投资有限公司CTC.N,即21世纪中国不动产,从而以37.3%的持股比例成为其第一大股东.

易居提供的新闻稿称,21世纪中国不动产将以每股0.0267美元(每0.4美元一股美国存托股)的价格增发约9.6亿新股给易居和21世纪中国不动产创始人,约占其扩充後总股本的57.8%,投资总额约为2,500万美元.

"此次合作将为易居提供有价值的产品营销渠道,进一步增强易居为开发商提供全方位营销服务的重要渠道资源,"易居董事局主席周忻表示.

21世纪中国不动产的创始人则通过易居的财务支援购买了其中20.5%的新增股权.交易完成後,21世纪中国不动产仍将由其现有经营团队管理并作为独立的公司在纽交所进行交易.

IFM周一大涨102.6%,收报0.77美元;同期,易居收涨2.1%,报5.71美元.

IFM投资是21世纪品牌在中国的独家代理商,21世纪不动产是美国Realogy公司旗下最大的不动产服务体系,于1971年在美国创立.该公司在全球73个国家和地区拥有约8,000家门店和逾121,000名经纪人.主要提供二手房买卖与租赁、商业地产策划、销售及租赁、房地产金融和品牌特许加盟等服务.

而易居的房地产服务范围则主要包括,营销代理、房地产信息及咨询、房地产互联网、房产经纪、旅游地产服务、商业地产顾问、房地产广告传媒,以及投资管理为业务流.(完)