〔中国货币市场〕回购利率持续下滑,国库现金定存招标等利好资金面(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月29日电---中国银行间市场周二早盘七天期回购利率延续下滑态势,稍早招标的国库现金定期存款以及年底财政存款的陆续投放,都在一定程度上利于资金面松动.

"感觉比昨天要好借(钱)一些,但大部分都还是在出短期限的钱,长一点的很难看到."华中一位券商交易员说.

他表示,之前一度在市场上借钱的大型银行,近两日陆续有出钱,这可能与年底财政存款的投放有关.另外,早上进行的国库现金定存,也解了一部分机构的燃眉之急.

业内人士稍早透露,财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率6.00%,持平于上期,但较前次10月末招标的6.83%大幅回落.[ID:nCN1248590]

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4162 3.7188 -30.26

七天CN7DRP=CFXS 3.6651 3.9886 -32.35

14天CN14DRP=CFXS 4.6443 4.6863 -4.20

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4177 3.7118 -29.41

七天CHICNY7D=CFXS 3.6549 3.9899 -33.50

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4300 3.7300 -30.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.6680 3.9800 -31.20

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.7000 4.7300 -3.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.4086 3.7075 -29.89

七天SHICNYSWD= 3.6375 3.9833 -34.58

三个月SHICNY3MD= 5.6696 5.6514 +1.82

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