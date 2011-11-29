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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 15:11 BJT

《中国2011年经济指标各方预测值一览》--11月29日

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中商联--中国商业联合会

经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)

IMF--国际货币基金会(完)

--整理 曹巍浩; 审校 周晓峰/边竞

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