《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月29日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月7日
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*四川港航 12 6 12 12/2簿记建档 光大银行 AA- 12/5 12/6
开发公司
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*东莞海龙纸业 10 10 12 12/6簿记建档 中行/交行 AA 12/7 12/8
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*新希望集团 10 5 12 12/6簿记建档 农业银行 AA+ 12/8 12/9
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*山东胜通集团 9 5 12 12/6簿记建档 中国银行 AA- 12/7 12/8
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东方集团 15 5 12 11/30簿记建档 民生银行 AA- 12/2 12/5
(600811.SS)
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西部超导公司 0.2 0.2 12 11/30簿记建档 招商银行 A+ 12/2 12/5
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美的集团 25 15 12 12/1簿记建档 农业银行 AA+ 12/5 12/6
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冀东发展集团 14 2.7 12 12/1簿记建档 深发展 AA+ 12/5 12/6
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大唐电信 2.5 2.5 12 12/2簿记建档 深发展 AA- 12/5 12/6
(600198.SS)
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河北出版传媒 3 3 12 12/2簿记建档 华夏银行 AA 12/6 12/7
集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*天瑞集团 -- 3 3 12/6簿记建档 渤海银行 AA- 12/8 12/9
水泥公司 广发银行
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潍柴控股集团 41 21 5 12/1簿记建档 民生银行 AAA 12/2 12/5
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郑州宇通集团 10 6 3 12/1簿记建档 建设银行 AA 12/2 12/5
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四川九洲 10 5 3 12/1簿记建档 浦发银行 AA 12/5 12/6
电器集团 中国银行
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潞安新疆 7 7 5 12/5簿记建档 农业银行 AA 12/7 12/8
煤化工集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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注:*代表新增.(完)
--整理 曹巍浩; 审校 张喜良
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老
路透2月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.88653人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.33 7.87 2.48 南玻 11.36 5.97 2.15 深康佳 4.49 2.83 1.79 ST中华 12.24 4.95 2.79 ST中冠
“每桶55美元目前很明显是关乎市场转折的关键价位...这种情况已经持续了一段时间，”Freight Investor Services驻迪拜的燃料经纪人Matt Stanley说。