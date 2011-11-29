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亚洲 | 2011年 11月 29日 星期二 17:51 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月29日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*四川港航 12 6 12 12/2簿记建档 光大银行 AA- 12/5 12/6

开发公司

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*东莞海龙纸业 10 10 12 12/6簿记建档 中行/交行 AA 12/7 12/8

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*新希望集团 10 5 12 12/6簿记建档 农业银行 AA+ 12/8 12/9

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*山东胜通集团 9 5 12 12/6簿记建档 中国银行 AA- 12/7 12/8

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东方集团 15 5 12 11/30簿记建档 民生银行 AA- 12/2 12/5

(600811.SS)

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西部超导公司 0.2 0.2 12 11/30簿记建档 招商银行 A+ 12/2 12/5

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美的集团 25 15 12 12/1簿记建档 农业银行 AA+ 12/5 12/6

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冀东发展集团 14 2.7 12 12/1簿记建档 深发展 AA+ 12/5 12/6

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大唐电信 2.5 2.5 12 12/2簿记建档 深发展 AA- 12/5 12/6

(600198.SS)

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河北出版传媒 3 3 12 12/2簿记建档 华夏银行 AA 12/6 12/7

集团

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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*天瑞集团 -- 3 3 12/6簿记建档 渤海银行 AA- 12/8 12/9

水泥公司 广发银行

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潍柴控股集团 41 21 5 12/1簿记建档 民生银行 AAA 12/2 12/5

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郑州宇通集团 10 6 3 12/1簿记建档 建设银行 AA 12/2 12/5

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四川九洲 10 5 3 12/1簿记建档 浦发银行 AA 12/5 12/6

电器集团 中国银行

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潞安新疆 7 7 5 12/5簿记建档 农业银行 AA 12/7 12/8

煤化工集团

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4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在

银行间债券市场发行的债务融资工具):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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注:*代表新增.(完)

--整理 曹巍浩; 审校 张喜良

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

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已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

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