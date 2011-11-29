〔中国汇市〕人民币兑美元略涨,央行维稳意图下汇价料以盘整为主

* 人民币早盘略涨,但基本维持在上日区间

* 海外美元看多预期,或抑制人民币升势

* 中间价继续走稳,汇价短期料以盘整为主

路透上海11月29日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘即期汇价略涨,交投仍未脱离上日区间.一年期NDF及香港离岸人民币兑美元即期亦呈现相近走势.

交易员称,欧债危机悬而未决有望持续支撑美元避险需求,人民币升值预期受抑;而变化有限的中间价,则显示中国央行动荡中求稳的明确意图,在此情况下,人民币汇率近期或以盘整为主.

华南一银行交易员称,询价市场人民币兑美元近日成交多低于中间价100-200个点,显示因欧债危机悬而未决,看多海外美元预期"相对较强,境内也跟着走."

北京时间12:13,人民币兑美元即期报6.3800元,较上日收盘价6.3841元略涨.自下半月以来,不论海外市场如何动荡,人民币兑美元中间价CNY=PBOC仅在6.35元上下小幅波动.今日报在6.3587元,上日为6.3585元.

上海一银行交易员并表示,近来即期市场购汇需求强劲,而结汇有所减少.不排除有境外美元价格高,吸引部分企业转向在境外结汇因素的影响.

北京时间12:03,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3950/60,上日尾盘为6.4080元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3895/45元,上日尾盘报6.3980元.

东京汇市欧元周二亚洲盘中小幅上涨,整固上日涨势,因市场期望欧洲官员本周在解决债务危机上最终能取得一些进展.不过交易商称,投资者知道决策当局也很有可能令市场失望,因此只要没有实质性举措出台,欧元就很难继续走升.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)