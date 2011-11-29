《美国经济分析》购物季虽强势开局,但难言美国消费已明显复苏

* 最初时段的情形或令"黑色星期五"数据扭曲

* "黑色星期五"的购物热潮或受信用卡借款推动

* 个人所得数据表明,消费者手头仍紧张

* 分析师称,目前或出现大笔支出低迷的情形

记者 Brad Dorfman/Jason Lange 编译 丁琦/肖群英/王冠中

路透11月28日电---乍一看美国假日购物季首个大周末的数据,你可能会认为美国人目前手头充裕,并且在尽情消费.

行业团体--全美零售商联合会的一项调查显示,从上周四的感恩节到周日,美国民众的支出较2010年同期增加了74亿美元.零售类股在该消息激励下大涨,并推动美国股市扬升.

但更深入地看一下该数据就会发现,消费明显恢复的看法可能有误.专家警告称,该报告仅提供大概情形,不应被过度解读.

"我们只是不愿根据这些数据作出任何肯定的结论,"Capital Economics驻多伦多分析师Paul Ashworth表示.

Capital Economics分析了美国国际购物中心协会(ICSC)的每周销售数据,并发现,以强势开场的假日购物季往往会虎头蛇尾.

换句话说,消费者只是将本应在以後的消费提前,从而受益于"黑色星期五"的零售商促销活动.被称作"黑色星期五"的感恩节翌日标志着购物季的开始.

由于美国失业率仍徘徊于9%左右的高位,且薪资难以赶上通胀步伐,不出意外的话,上述虎头蛇尾的情形也会出现在今年.

BIGresearch网上调查所列入的支出数据显示,整体销售增长了16.4%,而截至10月的12个月间,经通胀调整的时薪却减少了1.6%.其他数据亦显示,消费者在近几个月降低了储蓄以满足消费需求.美国商务部数据显示,第三季美国消费者支出按年增长2.3%,而另一份报告显示,同期可支配收入则下滑了2.1%.