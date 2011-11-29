〔路透调查〕中国料最早12月起下调存款准备金率,明年底料降至19%

* 路透调查显示中国或最早于12月开始下调存款准备金率

* 2012年底时存款准备金率水平或降至19%

* 明年春节前或迎来最佳下调时点

路透北京11月29日电---最新路透调查结果显示,中国央行可能最早于今年12月下调存款类金融机构人民币存款准备金率.在2010年1月12日央行开始上调存款准备金率步伐近两年之後,中国紧缩的货币政策基调可能首次出现明确放松信号.

在接受路透调查的19家机构中,10家预测中国会于今年年内上调存款准备金率(RRR),其馀大部分认为明年一季度将会是放松政策的时点.

根据其中16家机构的预测中值,经过数次下调,到2012年底时中国存款准备金率可能将降至19%,这与2011年一季度时的水平相仿.

自2010年初起至今,央行已连续12次上调存款准备金率,使大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位.

美银-美林经济学家陆挺预计,存款准备金率首次下调的最佳时点应选择在2012年1月中旬中国农历春节(1月23日)之前,届时现金需求将大幅上扬.

他预计,明年全年共将下调存款准备金150个基点(bp),同时料不对称加息一次,一年期存款利率上调25个bp,一年期贷款利率上调15个bp.

中国三季度GDP(国内生产总值)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.

参看中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览,请点选[ID:nCN1097864]

参看中国利率自1993年以来变动一览表,请点选[ID:nCN2010763]

国海证券分析师在回应路透调查时亦表示,未来可能会出现中小机构部分先下调RRR,但明年1月则具备全面下调可能,原因包括,外汇占款快速回落,明年难出现大幅增长,以及明年1-2月公开市场到期量特别少,1月又是全年信贷集中投放的月份,需要资金支持,且春节因素亦需要流动性支撑.

"明年1月启动全面下调的可能性很大,全年则要看经济和资金情况,预计上半年下调空间更大,下半年若经济好转,那麽调整空间则较为狭窄,明年料将有3-4次下调."国海证券预测称.

中国工业和信息化部此前称,预计今年中国的GDP(国民生产总值)增速可达9.2%.国内控制物价及世界经济增长放缓抑制内需和外需,将令四季度及明年工业增速有所放缓.[ID:nCN1240534]

国务院此前表示,要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184592]

以下为路透调查结果:

首次下调时点 2012年底时存准率水平(%)

平安证券 12月末 20.5

浙商证券 12月 20

美银美林 明年1月中旬 20

法巴银行 明年一季度 20

渣打银行 12月下旬 19.5

民生证券 12月 19.5

交通银行 12月 19.5

国海证券 明年1月 19.5

法兴银行 明年一季度 19

澳洲联邦银行 明年二季度 19

澳新银行 11月底或12月初 19

国开证券 明年一季度 19

华创证券 12月 18.5

西南证券 12月末 18

IFR 12月 16

华融证券 12月 15

野村证券 明年一季度 ~

摩根大通 明年1月 ~

巴克莱资本 明年1月农历春节(1月23日)後 ~ (完)