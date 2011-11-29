巴基斯坦总理：无法与美国保持正常关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯兰堡11月28日电---巴基斯坦总理吉拉尼(Yusuf Raza Gilani)周一排除了该国与美国正常交往的可能性,巴军方威胁减少与北约在阿富汗战争中的合作。上周六，北约在巴阿边境发动的袭击造成24名巴基斯坦士兵死亡。

该事件使美国试图缓和与巴基斯坦的关系，以及在外国军队撤离阿富汗之前稳定该地区局势的努力复杂化。

当被问及巴美是否会继续正常关系时，吉拉尼对CNN表示：“正常交往是不可能的。我们必须获得更多，以满足国民的要求。”

尽管有批评人士称巴基斯坦在追捕武装分子方面不力，北约袭击事件起到了转移注意力的作用，但吉拉尼的表态反映出巴政府和军方的愤怒以及他们所面临的国内压力。

吉拉尼表示：“没有民众的支持，你不能赢得任何战争。我们需要人民支持我们。”

他表示，巴美关系只有在“相互尊重和共同利益”的基础上才能继续。当被问及巴方是否得到这种尊重时，吉拉尼回答道，“目前还没有”。

巴军方不断施压，威胁要减少在阿富汗战争中与北约的合作。

巴军方发言人阿塔尔・阿巴斯(Athar Abbas)在接受路透采访时表示：“此事可能会对我们合作的深度和广度造成严重後果。”

袭击事件发生後，美国国家安全官员周一在白宫召开会议，讨论巴基斯坦问题。周末的事件导致巴基斯坦关闭了北约进入阿富汗的供应线，这也是2001年巴基斯坦与美国结盟以来双方发生的最严重事件。（完）