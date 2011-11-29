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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 17:42 BJT

〔表格〕英国10月抵押贷款批准件数增加,但消费者信贷增幅疲软

路透伦敦11月29日电---英国央行周二公布:

* 英国10月消费者信贷增加4,900万英镑(预估为增加5亿英镑)

* 10月抵押贷款批准件数为52,743件(预估为51,500件),为2009年12月以来最高,9月为51,193件

* 10月M4货供额较前月下降0.3%,较上年同期下降2.7%,创1983年开始统计以来的最大同比跌幅

以下为消费者信贷当月变动数据(括号内数据为初值,单位为10亿英镑):

10月 9月

抵押贷款批准件数 52,743* 51,193 (50,967)

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