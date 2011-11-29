〔表格〕欧元区11月经济景气指数续降至93.7,且低于市场预估

标题新闻：法国12月底预算赤字为689.8亿欧元，上年同期为赤字705亿--财政部
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路透布鲁塞尔11月29日电---欧盟执委会周二公布欧元区11月经济景气调查报告:
* 欧元区11月经济景气指数降至93.7(预估为94.0),10月为94.8
* 欧元区11月工业景气指数为负7.3,10月为负6.5;11月服务业景气指数为负1.7,10月为0.1
* 欧元区11月消费者信心指数为负20.4,10月为负19.9
* 欧元区11月消费者通胀预期指数为24.5,10月为24.0
* 欧元区11月企业景气指数为负0.44(预估为负0.30),10月为负0.19
以下为调查结果概要:
欧元区:
11月 10月 9月 8月
经济景气 93.7 94.8 95.0 98.4
-工业景气 -7.3 -6.5 -5.9 -2.7
-服务业景气 -1.7 0.1 0.0 3.7
-消费者信心 -20.4 -19.9 -19.1 -16.5
-零售贸易景气 -11.0 -9.7 -9.8 -8.7
-建筑业景气 -24.8 -25.1 -26.6 -23.4
-企业景气 -0.44 -0.19 -0.06 0.06 (完)
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--编译 蔡美珍;审校 侯向明
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