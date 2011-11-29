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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 18:11 BJT

〔表格〕欧元区11月经济景气指数续降至93.7,且低于市场预估

路透布鲁塞尔11月29日电---欧盟执委会周二公布欧元区11月经济景气调查报告:

* 欧元区11月经济景气指数降至93.7(预估为94.0),10月为94.8

* 欧元区11月工业景气指数为负7.3,10月为负6.5;11月服务业景气指数为负1.7,10月为0.1

* 欧元区11月消费者信心指数为负20.4,10月为负19.9

* 欧元区11月消费者通胀预期指数为24.5,10月为24.0

* 欧元区11月企业景气指数为负0.44(预估为负0.30),10月为负0.19

以下为调查结果概要:

欧元区:

11月 10月 9月 8月

经济景气 93.7 94.8 95.0 98.4

-工业景气 -7.3 -6.5 -5.9 -2.7

-服务业景气 -1.7 0.1 0.0 3.7

-消费者信心 -20.4 -19.9 -19.1 -16.5

-零售贸易景气 -11.0 -9.7 -9.8 -8.7

-建筑业景气 -24.8 -25.1 -26.6 -23.4

-企业景气 -0.44 -0.19 -0.06 0.06 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 侯向明

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