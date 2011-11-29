〔中国股市〕沪综指收高逾1%,海外市场大涨触发超跌反弹

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月29日电---中国股市沪综指周二收高逾1%,受隔夜海外股市大涨提振,前期下跌後积累的超跌反弹动能有所释放.但分析人士认为,今日大涨仍属技术性反弹,在最新经济数据公布前,大盘仍料维持盘整.
沪综指.SSEC收报2,412.393点,涨29.359点,或1.23%;今日A股成交额增至568亿元,昨日为463亿元.
中邮证券分析师程毅敏认为,昨天中国接连发布九个行业"十二五"(2011-2015)规划,但由于这些规划出台时间拖得比较长,引起的板块轮动效应已经逐步淡化,今天反弹的主要因素还是来自于外盘大涨.
"目前还是会在前期低点之上做振荡,会不会再创新低还是要看下个月公布的经济数据,特别是工业生产值是不是会超预期回落."他称.
美国股市周一大涨,从七日连跌中反弹,投资者利用欧洲领导人解决欧债危机的最新努力作为空头回补的机会.欧洲股市周一亦录得一个月最大单日升幅,银行和保险股领涨,因市场寄望于欧洲领导人将在下周峰会前拿出扶助解决欧债危机的新举措.[.EUCN][.NCN]
沪深300指数12月合约CIFZ1尾盘报2,606.4点,涨1.04%,成交量为194,663手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。