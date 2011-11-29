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市场报道 | 2011年 11月 29日 星期二 14:16 BJT

〔日本股市〕日经指数上涨逾2%,受欧债危机解决进展寄望推升

路透东京11月29日电---周二日本股市日经指数上涨逾2%,收在两周高点,市场寄望欧洲领袖准备缓轻欧债危机的措施,同时旺盛的美国假期购物季亦开始.

日经指数.N225上涨2.3%,收报8,477.82点,脱离上周所创的两年半低位约8,135点.日本东证股价指数(TOPIX).TOPX上涨2%,报729.68点.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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