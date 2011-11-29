〔中国债市〕人民币利率互换继续小涨,股市反弹令避险意愿弱化

路透上海11月29日电---中国人民币利率互换(IRS)周二继续小幅走高,货币政策放松暂无进一步利好出台,IRS缺乏下行推动力,而股市反弹令避险意愿弱化,以及债市现券收益率略有上行,均对利率互换形成向上拉动.

交易员表示,IRS由于此前跌势过猛,本身就有技术性修正的要求,预计年底前维持震荡盘整的可能性较大,待货币政策给出更多放松信号後,才能重回下跌通道.

"(IRS)稍微涨了一点,2-3个点吧,欧美和中国股市走的比较好...(IRS)之前已经跌的太多了,可能先盘一段时间吧,等政策利好兑现,"上海一银行交易员表示.

央行杭州中心支行上周表示,今年11月25日,全国20多家农村合作银行(其中浙江省6家)执行有区别的存款准备金率(现为16.5%)到期後,央行将对其恢复执行正常的存款准备金率水平(16%),但这一举措不能理解为下调其存款准备金率.[ID:nCN1239870]

中国股市沪综指周二收高逾1%,受隔夜海外股市大涨提振,前期下跌後积累的超跌反弹动能有所释放.但分析人士认为,今日大涨仍属技术性反弹,在最新经济数据公布前,大盘仍料维持盘整.[ID:nCN1249074]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.4043/3.5329 2.9783/3.0683 2.9050/3.0000 3.0000/3.1000 2.9217/3.2300

周一 3.4686/3.5971 2.9500/3.0492 2.8900/2.9883 2.9767/3.0767 2.9033/3.2200

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变动-0.0643/-0.0642 +0.0283/+0.0191 +0.0150/+0.0117 +0.0233/+0.0233 +0.0184/+0.0100

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,294.69亿元人民币,较9月的2,853.31亿元减逾五成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)