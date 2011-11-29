〔东京美债〕公债价格下跌,因市场解除避险仓位

路透基点：Bracell正自行安排一笔5亿美元贷款--TRLPC
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
路透东京11月29日电---美国公债价格周二在亚洲市场下跌,因投资者继续解除做多债券且做空风险资产的避险仓位,部分原因是希望欧洲当局采取更有力措施来解决债务危机.
10年期美债价格跌11/32,收益率报2.01%,昨日纽约收盘位在1.97%,因美国股指期货ESc1上涨超过0.6%.
德国和法国加大力度推动新规定,以期能取得否决违反欧盟规定的欧元区成员国预算的强制性权力[ID:nCT0485785].很多投资者希望这能帮助避免欧元区垮台.
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Bracell International Co Ltd正自行筹措一笔包含两部分总计5亿美元的贷款。Bracell International隶属新加坡金鹰集团(RGE Group)。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -0.5 -0.220% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.095% -0.5 0.100% 20年期公债 0.715% +0.0 0.715% 30年期公债 0.900% +0.0 0.900% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.66 +0.11 149.55 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场
路透2月7日 - 汤森路透旗下基点报导，鄂州东湖高新投资有限公司称已自两家银行获得9亿元人民币(1.31亿美元)九年期定期贷款，为旗下一房地产项目融资。