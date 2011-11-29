〔东京美债〕公债价格下跌,因市场解除避险仓位

路透东京11月29日电---美国公债价格周二在亚洲市场下跌,因投资者继续解除做多债券且做空风险资产的避险仓位,部分原因是希望欧洲当局采取更有力措施来解决债务危机.

10年期美债价格跌11/32,收益率报2.01%,昨日纽约收盘位在1.97%,因美国股指期货ESc1上涨超过0.6%.

德国和法国加大力度推动新规定,以期能取得否决违反欧盟规定的欧元区成员国预算的强制性权力[ID:nCT0485785].很多投资者希望这能帮助避免欧元区垮台.